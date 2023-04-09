Erdoğan: Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta bildireceksiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Toplu Açılış Töreni’nde konuştu..
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu, 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.
- Balkanlardan Kafkaslara, Afrika’dan Asya’ya kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz. Rabbimizden bu Ramazan-ı Şerif’in coğrafyamızdaki açlık, afet ve savaşlar sebebiyle buruk geçirdiğimiz son Ramazan olmasına dua ediyoruz
- Emniyete 'Buradaki katılım ne?' diye sordum. Aldığım cevap 50 bin. 'Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkanda' diyorlar."
- Bugün değişik bir Pendik var. Bugün de hizmet ve eser siyasetimize yeni halkalar ekliyoruz. Bu katılım en güzel şekilde gösteriyor.
- Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak on yıllardır sizlere hizmet ediyorum. Bugüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık. Sizin onay vermediğiniz, bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır.
- Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu mu? Çöp, çukur, çamur muydu İstanbul? Pırıl pırıl hale biz getirmedik mi? CHP'den almadık mı İstanbul'u?
- Bundan bırakın belediye başkanı olmayı bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaz. Hala anlaşamadılar. Bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak. Lafla peynir gemisi yürümüyor, icraat icraat.
- Depremde en fazla zarar gören 7 ilde görevlendirdiğimiz belediyeler can hıraç bir şekilde çalışıyor. El birliği içinde yaralarımızı süratle sarıyoruz, saracağız.
- Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz.
- Bu hafta 60 yıldır hayalimiz olan yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG'u yollara koyduk.
- Önümüzdeki 1 sene içerisinde 330 bin deprem konutu ve köy evini bitireceğiz.
- Artık Türkiye'nin uçak gemisi de var!