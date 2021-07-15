Erdoğan: Bu millet gerektiğinde düşmanını affetmesini bilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Anma Töreni'nde 'Bu millet gerektiğinde düşmanını affetmesini, yeni ittifaklar kurmasını bilir' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarayda düzenlenen15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

  • İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği onların yetmediği yerde başkalarının sahne aldığı bu dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmektir.
  • O gece darbeciler, Marmaris ya da İstanbul'da karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmezdim.
  • Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi 2023'te son bir eşik var. Yeni bir döneme giriyoruz.
  • Bu millet gerektiğinde düşmanını affetmesini, yeni ittifaklar kurmasını bilir.

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