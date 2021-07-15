Erdoğan: Bu millet gerektiğinde düşmanını affetmesini bilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarayda düzenlenen15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği onların yetmediği yerde başkalarının sahne aldığı bu dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmektir.
- O gece darbeciler, Marmaris ya da İstanbul'da karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmezdim.
- Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi 2023'te son bir eşik var. Yeni bir döneme giriyoruz.
- Bu millet gerektiğinde düşmanını affetmesini, yeni ittifaklar kurmasını bilir.