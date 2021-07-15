TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz darbe girişimi… Bu düzenle buraya kadar!" manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:

5 yıl geçti üzerinden… 15 Temmuz 2016 tarihinde, ülkemiz bir darbe girişimine tanıklık etti. Ve o tarihten bu yana, yanıtlanmayan ve yanıtlanmak istenmeyen çokça soru var hâlâ:

Darbe girişiminin hangi aktörlerce ve nerede hazırlandığı, AKP’nin bilgisi dahilinde olup olmadığı, hatta doğrudan AKP tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği, 15 Temmuz gecesi hangi ittifakların dağılıp hangilerinin yeniden kurulduğu, nelerin pazarlık masasına yatırıldığı, uluslararası aktörlerin darbe girişimine ne kadar dahil olduğu…

Gazeteyi okumak için tıklayın: