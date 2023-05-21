Erdoğan: Bizim asıl rakibimiz CHP genel başkanı değil rehavettir

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Gaziantep'te düzenlediği mitingde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin "Bizim asıl rakibimiz CHP genel başkanı değil rehavettir, zafer sarhoşluğudur" dedi.

Mitinge katılanların sayısının 100 bin olduğunu öne süren Erdoğan "Ben bu muhteşem katılımda zafer sarhoşluğu görmüyorum, azim görüyorum. Allah göstermesin ülkenin kaderini CHP Genel Başkanına teslim etme vebaline hiçbirinizin girmeyeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

'Kayda değer hiçbir hadiseyle karşılaşmadık'

"Deprem anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz" diye konuşan Erdoğan "Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik" iddiasında bulundu.

"Aylık 1 milyar doları bulan ihracatıyla ülkemizin önde gelen istihdam merkezlerinden olan Gaziantep'in toparlanması da sevindiricidir" diyen Erdoğan "Deprem anından itibaren yürütülen tüm fitne hareketlerine rağmen depremzede kardeşlerimizin bize verdiği destek en büyük moral kaynağımız olmuştur" diye konuştu.

'Erdoğan "14 milyon insanın hayatını etkileyen bir afet yaşamamıza rağmen kaydadeğer hiçbir hadiseyle karşılaşmadık. 50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Yolda gördüklerinizin dışında alanda 100 bin kişi var" diyen Erdoğan "Sizlerden tek bir fire vermeden sandığa gitmenizi bekliyorum. Bizim asıl rakibimiz CHP genel başkanı değil rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Ben bu muhteşem katılımda zafer sarhoşluğu görmüyorum, azim görüyorum. Allah göstermesin ülkenin kaderini CHP Genel Başkanına teslim etme vebaline hiçbirinizin girmeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'Kim bilir belki de en büyük iyiliği CHP'ye yapmış olacağız'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan "Bu zat 15 seçim kaybetti. İnşallah pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Kimbilir belki de 28 Mayıs'tan sonra en büyük iyiliği önüne yeni bir fırsat çıkararak CHP'ye yapmış olacağız" dedi.

CHP'nin "sandıktaki kaybının hıncını depremzede vatandaşlardan" çıkarmaya çalıştığı şeklindeki iddiasını yineleyen Erdoğan "Hatay'da deprem çadırlarının suyunu kestiler. Vali vekiline talimat verdim. Ayrılmadan hemen suyu bağladılar. Aramızdaki fark bu. Aldığı yardım kesilen varsa hemen aynı yerde valiliklerimize, belediye başkanlarımıza müracaat etsinler. İhtiyacı neyse biz karşılayacağız. Vatandaşlarımız başlarına kakılan yardımları götürüp iade etmişler. Rabbim kimseyi bunların eline düşürmesin, biz bize yeteriz" sözlerini sarf etti.

'Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi'

"Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var" diyen Erdoğan "Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geliyor. Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi. Bu yükselişi tetikleyen çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu tabloyu kabul edemeyiz. Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü! Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 konutlarla vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun parçasıdır. Diğer şehirlerimizde orta ve uzun vadede konut sayımızı artırarak kira şişkinliğini ortadan kaldırmakla kararlıyız" ifadelerini kullandı.