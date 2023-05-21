Defne'de ön cephesi biten hastane önünde miting yapan Erdoğan: Aman Allahım neler söylüyorlar!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan soL'un yayınladığı görüntülerde sadece ön cephesinin bitirildiği ortaya çıkan Defne Devlet Hastanesi önünde düzenlediği mitingde konuştu.

Erdoğan hastanenin yarın hasta kabulüne başlayacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"- Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte bir tanesi çıkmış, '3 ayda ne yapıyorsun' diyor. Eğer sende yüz varsa, eğer karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi'ni gör.

- Temelini 24 Mart'ta attığımız 300 yataklı hastanemizi 3 ay içinde bitirme sözü vermiştik. Çünkü biz salgın döneminde İstanbul'da 1006'şar yataklı iki ayrı hastaneyi aynı sürede kurma tecrübesine sahiptik. Birisi Atatürk Havalimanı'ndaydı, birisi Anadolu yakasında Sancaktepe'deydi. Bizim, oradan bir tecrübemiz, bir deneyimimiz var. Bunlar gibi akşam yalan, sabah yalan yok. Şimdi bize dediler ki 'Burada Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal yüzde 90 oy aldı. Siz, yüzde 8 aldınız.' Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu? Burada deprem oldu mu? Ölenler, yaralılar var mı? Ben yaradılanı Yaradan'dan ötürü severim. Biz, ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk böyle bir şey bizim dinimizde de yok, kitabımızda da yok. Ben inanıyorum ki benim vatandaşım gerekli gördüğü zamanda gerekeni de yapacaktır.

- Hastanemizin temelini attıktan sonra bu projeyle ilgili neler söylendiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii biz, bunların hiçbirine aldırmadık, sadece işimize baktık. Tomografisiyle, MR'ıyla yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sizleri bu güzel esere bir an önce kavuşturmak için Sağlık Bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştılar.

- Biz, temeli atarken ne söz verdiysek, yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat üretenlerin ise daha sonraki günlerde işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerini bile duymadık. Türk siyasetinin, Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. Kendisi iş yapmaz ama yapılan işi engellemek için her yola başvurur. Hanımefendinin Genel Başkanı olduğu partiden bir milletvekilinin sözleri bu. Bak, eser burada. Fiziken bu engellemeyi başaramadığında da burada olduğu gibi çamur atarak, iftira atarak yapılan işi değersizleştirmeye çalışır. Atalar ne diyor? 'At binenin, kılıç kuşananın' demişler.

- 1000 yataklı Hatay Şehir Hastanemizin projesi hazırlandı. İnşallah en kısa sürede ihalesini yapıyoruz. Antakya'da 400 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'da 200 yataklı devlet hastanemiz de yakında hasta almaya başlıyor. Defne ile birlikte tüm bu hastanelerimizin de şimdiden Hatayımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

- Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasını hazmedemeyenler, sularını bile kesmişler çadırların. Tüm hırslarını, tüm hınçlarını depremzedelerimize yönelttiler. Az önce Vali Vekiline onu söyledim, 'Hemen halledin.' Bilgiyi aldım. Şu anda çözüm noktasına geldik.

'Aman Allahım neler söylüyorlar...'

- Aman Allah'ım neler söylüyorlar, ne hakaretler ediyorlar, ne terbiyesizlikler yapıyorlar. Hani bunlar demokrattı, hani bunlar herkesi kucaklayacaktı, hani bunlar baharı getirecekti, hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler, nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman oldular, nasıl oldu da bir gecede bahardan kara kışa geçtiler? Çünkü bunların hayatı yalan, dolan, palavra. Seçim gecesi geride olduklarını bile bile 'Öndeyiz' diye başladıkları yalanlarının sonu depremzedelere hakarete kadar vardı. Milletim bunlara 14 Mayıs'ta ilk mesajını verdi. Görünen o ki onlar bu mesajı yanlış anlamış. İnşallah, milletim haftaya pazar 28 Mayıs'ta bu mesajı tamamlamaya hazır mı?"

- Bunlar, talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'deki terörist başlarının bayrağı var mı, onların ezanı var mı, onların Kur'an'ı var mı? Kardeşlerim, işte karşımda bayrağı olanlar, ezanı olanlar, kitabı olanlar."

Programa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.