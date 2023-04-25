Erdoğan: Bizim Alevilik diye bir dinimiz yok, tek dinimiz var o da İslam

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayımladığı 'Alevi' başlıklı video hakkında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şunu biliriz; bizim Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var, o da İslam ve Müslümanlık" dedi.

Erdoğan, Ankara'daki ATO Congresium’da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı' kapsamında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gençler, bizim kalbimizde gençlerimizin sevgisiyle, muhabbetiyle bu kalp genç kalıyor. Bana sizler gibi dava ve yol arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum. 21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz.

Unutmayınız, cumhuriyetimizin ilk asrını eksi fazlasıyla geride bırakırken Türkiye Yüzyılı'nın sahibi sizlersiniz. Elden ele geçerek bize kadar gelen bağımsızlık kalkınma bayrağının, yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bizlere vatan yapan büyüklerimizden aldık.

'Sizler AK Parti döneminde doğmuş, hayatı AK Parti ile tanımış nesilsiniz'

Şimdi onu tıpkı Osmangazi gibi Sultan Fatih gibi Gazi Mustafa Kemal gibi inşallah gençlerimiz sahiplenecek ve zirveye çıkaracak.

14 Mayıs'ta Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlara sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyerek geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta sizlerin üzerinden sinsi hesapları bir kez daha bozuyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz?

Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken, gözlerimiz arkada kalmayacak. Sizler, AK Parti döneminde doğmuş büyümüş hayatı AK Parti ile tanımış nesilsiniz.

'Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz'

İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız.

1,2 milyonu TOKİ vasıtasıyla, 3,3 milyonu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz.

Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir.

'Eski Türkiye'de iş bulmak istihdama katılmak kolay değildi'

Bizim dönemimizde üniversite sınavına giren 10 evladımızdan 1'nin yüksek öğretim görme şansına sahiptik.

Anaokulundan liseye, her seviyede 360 bin yeni derslik yaptık. 131 yeni üniversite ile sayımızı 208'e çıkardık. 81 vilayetin tamamında üniversitemiz var.

Liseden mezun olan öğrencilerimizin tamamını yerleştirecek yükseköğretim seviyeye ulaştık. Tarihimizin en yüksek çalışan sayısına ulaştık.

Sanayi bölgelerimiz tarım ve hayvancılık merkezlerimiz üretiyor kazanıyor. Eski Türkiye'de iş bulmak istihdama katılmak kolay değildi.

'Ekonomik durum çok kötü diyorlar...'

Bazıları bizim sık sık savunma sanayi ürünlerimizi gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar. Gururla saydığımız her projemiz birer teknoloji lokomotifidir.

Teknolojiye yaptığımız yatırımla, gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz.

Yapılan konutlara beton ve demir yığını gözüyle bakanların çapsızlığı bu alanda da kendini belli ediyor.

Göreve geldiğimizde kişi başına milli gelir 3600 dolardı. Şimdi 10 bin 650 doların üzerine çıktıysa bu nereden nereye geldiğimizi gösterme bakımında çok önemli. Satın alma paritesine göre, Türkiye 11.sıraya yükseldi.Ekonomik durum çok kötü diyorlar. Rakamlarla konuşuyorum. Yaptığımız yatırımlar bunların hepsi dünya ile yarışta olan Türkiye hikayesidir.

'Bay Bay Kemal, Kürt kardeşlerimi öldürten Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor'

Bay bay Kemal'in masası 6'ydı sonra 7 oldu şimdi 9 oldu. Bunun birde görünmeyen ortakları var bunu unutmayın.

Bu ortaklar ne yazık ki Kandil'in parlamentodaki uzantılarından oluşuyor. Bunları her yerde anlatmanız lazım. Bu ülke bir terör devleti değildir ve olmayacaktır.

Bay Bay Kemal, Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi öldürten Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Aynı şekilde evlat katili Apo'yu da çıkarma sözü veriyor.

Her kürsüye çıkan 'Biz geliyoruz ve bunların cezaevlerinin kapısını kırıp çıkaracağız' diyorlar. Gençler yükünüz ağır, bu ülke hainlere emanet edilemez.

'Bizim tek dinimiz var, o da İslam ve Müslümanlık'

Bay bay Kemal ne diyor, ben Aleviyim diyor. Saygı duyarım, hayırlı olsun. Biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz ki. Bayram değil seyran değil bunu söylemenin anlamı ne? Ama biz şunu biliriz; bizim Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var, o da İslam ve Müslümanlık.

Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla hep bir olacağız, beraber olacağız ama ülkemizi böldürtmeyeceğiz. İyi ki Alevi olduğunu söyledin ha. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe, bu vatanın tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz.

'Bay bay Kemal buradan LGBT'ci çıkmaz'

Bu gençlik ne küresel emperyalistlerin oyununa gelecek, ne sapkın akımların ülkesini istila etmesine izin verecek, ne geleceğinin karartılmasına rıza gösterecek bir gençliktir.

Bay bay Kemal buradan LGBT'ci çıkmaz. HDP'de var, İYİ Parti'de var. Bir de orada ufak yavrucuklar var. Onlardan böyle bir şey duydunuz mu? Hayır konuşamazlar, sıkıysa konuşsunlar. Ne hale düştüler ya.

'CHP'nin gençlere inancı yok'

Bundan sonra yapacaklarımız da önemli görüyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Her seçim döneminde yerine getiremeyecekleri vaat bohçası açarlar. Bunların hayatında yalandan başka sermaye yok. Ağızdan çıkan her sözün gerisinde vizyon olmalıdır.

Biz gençlerimizle irtibatımızı mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamayız. Muhabbetimizi her alanda en güzel hizmetleri vererek yüz yüze bir araya gelerek yapıyorum.

Milletvekili listelerinde gençlere en çok güvenen ve yer veren parti biziz. Seçme ve seçilme yaşını 30'dan 25'e oradan 18'e indirdik.

Bu CHP'nin gençlere inancı yok. Siz niye yapmadınız. Sen mutfakta çorba pişirebiliyorsan pişir. Nefesimizi birileri gibi içi boş vaatlere değil somut projelere harcıyoruz.

'5 keçi teslim edin, kaybedip gelir'