AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında Ankara ve İstanbul belediye başkanları ile Millet İttifakı'nı hedef aldı. DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'ni isim vermeden hedef alan Erdoğan "Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Ankara'da artan nüfusa ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa, gerisinde metro yatırımları var. Ankara'daki tüm metro yatırımlarını ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum var. Bu şehirlerin belediye başkanları şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor.

- Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor.

- Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor.

- Bay Bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ona şu kadar buna bu kadar, birisine bu kadar. Yetmez ki altılı masa hepsinden doyması lazım. Yedili masa var o da masanın altındaydı çıktı.

- İP sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçtın gittin, yerliydin milliydin.

- Bay Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niye partisinde değil de parlamentoda görüştü.

- Partilerinin adını da değiştirdiler yeni isimle ortaya çıktılar. Burada bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı bu hesabın eseridir. Çok çalışmamız lazım.

- 7'li masanın etrafındaki her bir parti kendi kırmızı çizgilerine dair ne varsa hepsini bir kenara bıraktı. Bir senedir millete umut diye pazarladıkları masaya kumar masası, noter masası dediler, tekmediler, tıpış tıpış dönüp tekrar oturdular.

- Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine sarıldılar.

- Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar, 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Ömürleri boyunca söyledikleri her şeyi yutma pahasına CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.

- Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına olduğunu kendilerinin dışında kimsenin bilmediği kirli bir ortaklık kurdular.

- Yürek sızlatan bir tablo ile karşı karşıyayız. Bölücü terör örgütü PKK, her gün bir ele başlarının ağzından yedili masaya desteğini açıklıyor. Milletim, Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu bay bay Kemal'e ve onun yavrularına destek verilebilir mi?

- Dağdan masada arıza çıkaranlara da ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş, Selo'yu bırakacaklarmış, terörist başını bırakacaklarmış, hukuk devletinde ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkum olanlar varsa bunları da bay bay Kemal diyor ki bırakacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış! Hale bak ya! Eşek vezir olmuş, katır silahtar!

- Bugüne kadar 7'li masadan terör örgütlerine karşı operasyonların devam edeceğine dair bir söz duydunuz mu?

- 7'li masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor.

- Onlar yapmaya değil, yıkmaya geliyor yıkmaya. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz. Onlar ülkeyi ileriye taşımaya değil, geriye götürmeye geliyor.

- Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerçek niyetlerini saklayamazlar. Milletimizin kazanımlarının üç beş muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız."