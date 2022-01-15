Erdoğan: Biz bu yola beyaz kefenimizi giyerek çıktık, bizi korkutamazsınız

Erdoğan, 'Ey CHP'nin atıkları biz bu yola çıkarken beyaz kefenemizi giyerek çıktık. Bizi korkutamazsınız. CHP'nin dikili bir ağacı var mı?' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

"Ülkemizin kalkınmasını engelleyen demokrasinin gelişmesine tahammül edemeyen zihniyet, gizlemeye çalışsa da bugün kendini belli ediyor. 'Erdoğan'ın sonu Menderes gibi olacak' diyorlar. Ey CHP'nin atıkları biz bu yola çıkarken beyaz kefenemizi giyerek çıktık. Bizi korkutamazsınız. CHP'nin dikili bir ağacı var mı?

Millet olarak biz bu fotoğrafın yabancısı değiliz. 70'lerde, 90'larda aynı kabusu yaşadık. Toplumuzun bu kabusları unutmadı. Ekonomimiz üzerinden ülkemizi hedef aldılar. Aldığımız tedbirlerle, ülkemize yapılan saldırı araçlarını etkisin hale getirdik. Başarabildiler mi? En son kura endeksi Türk Lirası dedik, bütün oyunları bozuldu.

Enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Yaptığımız hamlelerle insanlarımızı önemli ölçüde rahatlattık. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık. 

Hiçbir insanımızı işsiz, aşsız, gelecek kaygısına sürüklememek için devletimizin tüm araçlarını seferber ettik. ABD'ye bak, enflasyon felaket. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'de böyle bir sorun yok.

İktidar hayali kuranlara aldırış etmeyiniz.''

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