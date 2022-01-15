AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan: Biz bu yola beyaz kefenimizi giyerek çıktık, bizi korkutamazsınız
Erdoğan, 'Ey CHP'nin atıkları biz bu yola çıkarken beyaz kefenemizi giyerek çıktık. Bizi korkutamazsınız. CHP'nin dikili bir ağacı var mı?' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: