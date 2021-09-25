Erdoğan: Birileri gençleri harflerle kategorilere ayırmaya çalışıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda "Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Teknofest'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine ufuk çizmek yerine gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın, varsın birileri ayrım yapmadan gençleri kucaklamak yerine siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Birileri gençleri harflerle kategorilere ayırmaya çalışıyor. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahini dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, diplomasiyi başkasının gözünden gören ve okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ne ülkeye ne millete hizmet ederler. Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi çok kaliteli, bizde ise her şeyi çok kötü çok pespaye görürler. Bunlar batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan lümpen kifayetsiz grubu bizler gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Bugüne kadar ülkemizi hangi alanda ileriye taşıdıysak bunlara rağmen başardığımızı biliyorsunuz.

Teknofest, yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların, özellikle kendisine hitap eden eşsiz bir ziyareti vardır. Türk yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, GÖKBEY, BAYRAKTAR TB2 gibi gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Bu sene gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı; AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi.

'Teknofest'i önümüzdeki yıl uluslararası hale getireceğiz'

Ayrıa bir diğer atılımımız olan Türkiye'nin otomobili TOGG, yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Nasıl? Yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopterlerle, uçaklarla, İHA'larla, otomobiliyle gurur duydunuz mu? Elhamdülillah. Artık, zaman yakın. TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak.

Teknofest'i önümüzdeki yıl uluslararası hale getirecek, başta can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz."

Teknofest'in başında damat Bayraktar var

Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenleniyor. "Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali" olarak sunulan festivalin yürütücüsü olan T3 Vakfı'nin mütevelli heyeti başkanlığını Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar yapıyor.