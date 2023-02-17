Erdoğan bir yıl önce İskenderun'da bazı bölgeleri riskli alan olmaktan çıkarmış

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, tam 1 yıl önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına dikkat çekti.

Sözkonusu kararla Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerinde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi kararı kaldırılmıştı.

Sosyal medya hesabından sözkonusu kararı paylaşan Antmen “Bu Cumhurbaşkanlığı kararını her vatandaşa ulaştırın! Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname” diye yazdı.

Antmen, “Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!” diye belirtti.