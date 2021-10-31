Erdoğan: Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Erdoğan, Türkiye'ye F-35'ler için verdiği para karşılığı F-16 satılması konusunda "Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüğünü" söyledi.

Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan söz ederken "Fransa Başbakanı" ifadesini kullanması ise dikkat çekti. "Türkiye küresel dalgalanmaları vatandaşına en az yansıtan ülke" iddiasında bulunan Erdoğan konuşmasının devamında "Hepimiz sahip olduklarımızı sorgulamak, yoksullarla empati kurmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- G-20 zirvesinin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üye ülkeler olarak çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen toplantılara aktif olarak katıldık. G20 Zirvesi'ni tamamlamış bulunuyoruz.

- Zirve oturumlarında küresel ekonomiye ilişkin son gelişmeleri ve riskleri değerlendirdik. Küresel ekonomi 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Uluslararası raporlar, enflasyon baskının bir süre daha devam edeceğini söylüyor.

- Tedarik zincirinde meydana gelen olumsuzların yansımalarını görüyoruz. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye küresel dalgalanmaları vatandaşına en az düzeyde yansıtan bir ülkedir. Destek ve teşvik paketleri ile halkımızın yanında olduk.

- Zirve görüşmelerinde tedarik zincirlerinin sorunsuz işlemesinin önemini vurguladık. Serbest ve ayrımcı olmayan ticaret sistemine verdiğimiz önemi vurguladık. Siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olunmaması gerektiğini düşünüyoruz.

- Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar daha dikkatli ve adil davranılması konusunda herkese ibret olmalıdır. Salgınların önlenmesine yönelik araç gereç aşı temel haktır ayrıcalık değildir. Türkiye olarak salgının başından beri ülkemizden talepte bulunan 160 ülkeye 12 kuruluşa destek verdik.

- Sığınmacıları kendi vatandaşımızdan ayrı tutmadık. Salgın döneminde savunduğumuz ve hayata geçirdiğimiz politikaları şimdi aşıya erişim konusunda da sergiliyoruz.

- Bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmemesi gerekir. Aşının şantaj veya politika dikte aracı olarak kullanılması son derece yanlıştır. Türkiye olarak kendi geliştirdiğimiz aşıyı insan odaklı bir şekilde yürütüyoruz tüm insanlığın faydasına sunacağız.

- Son dönemde yaşadığımız doğal afetler, iklim değişikliğinin etkilerini tabiat üzerinde gösteriyor. Zirve boyunca yaptığımız tüm temaslarda iklim değişikliği ile mücadeleye vurgu yaptık.

- Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını geçtiğimiz hafta onayladık. Yeşil kalkınma devrimi ile dünyada öncü bir rol oynayacağız.

- Bu süreçte küresel bir mücadele olan iklim değişikliğinde ülkelerin eşit olmadığını belirttik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında adil bir meblağ olmalıdır. Karşımızdaki çarpık tablo utanç vericidir.

- Bu meselelerde gelişmiş ülkeler sorumluluk almaktan kaçmaktadır. Türkiye erozyon ile mücadelede öncü bir ülkedir. Yenilenebilir kaynaklar için mücadele veriyoruz. Gıda güvenliğini ön plana çıkardık. BM raporları dünyada açlık çeken kişi sayısının yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor. 810 milyon insan yetersiz beslenme tehdidi ile karşı karşıya.

- Her yıl toplam 1 trilyon dolarlık yiyeceğin çöpe gitmesi hiçbir şekilde açıklanamaz. Her yıl milyonlarca çocuğun bir dilim ekmek bulamadığı için can vermesi kabul edilemez.

'Yoksullarla empati kurmak zorundayız'

- Hepimiz sahip olduklarımızı sorgulamak, yoksullarla empati kurmak zorundayız. Refahı sağlayacak, bunun dışında kendi dışımızdakilere kulak kapatmakla değil, gönül kapılarımızı açmaktan geçer.

- Ülke olarak 2015 yılındaki G20 başkanlığımızda gıda güvenliğini ön plana almıştık. Balık vermekten ziyade balık tutmayı önemseyen eylemlerde bulunduk.

- Sürdürülebilir kalkınmayı etkileyen en önemli unsurlardan biri de göç ve göç ile mücadeledir. Afganistan kaynaklı göç yükünü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz. Göç konusunda yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz.

- İki günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik.

SORU-YANIT

- (Biden ile görüşme) Suriye'de bulunan bu terör örgütleri, PKK, PYD,YPG gibi bunların Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Bu konularda, bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledim. ... İnanıyorum ki bugüne kadar olan süreç böyle devam etmeyecektir.

- (Biden ile görüşmede Afganistan konusu gündeme geldi mi?) Şu anda Katar'la Türkiye arasındaki görüşmeler, bundan sonraki süreçte yol haritamız ne olacak, bunların değerlendirmesini yaptık. Bundan sonraki süreci gelişmeler belirleyecek. Taliban nasıl bir tavır ortaya koyacak, onu da zaman içerisinde göreceğiz. Taliban bizimle, Afganistan'daki büyükelçiliğimizle görüşmeleri filan yapıyorlar. Afganistan'daki kucaklayıcı yapı nasıl oluşacak, kadınlara yönelik eğitim anlayışı nasıl gelişecek? Bizim sosyolojik yaklaşımımızla Taliban'ın sosyolojik yaklaşımı nasıl örtüşecek? Buna göre adımlarımızı atmış olacağız.

- (F35 konusu) Sayın Biden ile ikili görüşme olmadı, dar kapsamlı görüşme oldu. Bizim F-35 için yaptığımız ödemeden hareketle biz süreci nasıl daha iyiye taşırız gündeme geldi. Bunda da F16 konusu gündeme geldi. Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Sayın Biden'ın ben olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi tabi olayın bir diğer boyutu da malum, Temsilciler Meclisi, Senato. Dedik ki artık sizin her ikisinde de ağırlığınız var, biz sizden bu konuda gerekli ihtimamı bekliyoruz.

- (Macron'la görüşme) Afganistan, Suriye, Libya... Şu anda Libya'ya yönelik Sayın Macron'un bir zirve daveti var. Bu davetle ilgili görüşlerimizi kendilerine anlattık. Berlin Konferansının muadili bir konferansı yapmak sözkonusu. Bakanlarımız görüşecek adımlar atılacak. Berlin konferansının muadili bir konferans yapılması söz konusu. Yeniden benzer bir buluşmanın yapılması isabetli olmayabilir. Özel temsilcilerimiz ve Bakanlarımız çalışmalarını yapsın bakarız. Yunanistan'a silah satışı vs. de gündemimize geldi. Bu konudaki endişelerimizi de çok açıkça söyledik. Bizim gizli ajandamız yok. Kafkasya'da atılan adımları da kendileriyle paylaşmış olduk.

- (Ermenistan'la ilişkilere ilişkin soru üzerine) Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan. 6'lı olarak böyle bir adımı atalım ve bu bölgeye barışı getirelim dedik ve bu konuda sayın Aliyev zaten Ermenistan'la görüşmeyi yapıp onlara böyle bir barış teklifini yaptı. Gürcistan-Rusya arasında ilişkileri de çok daha farklı bir hale getirmek, olumlu istikamette söylüyorum, işimizi kolaylaştıracaktır.

- (Avrupa ordusu tartışması) Bu olabilecek bir proje değil. Mümkün değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi AB üyesi ülkeler de dahil NATO ülkesi ağırlıklı, bunların hemen hemen kahir ekseriyeti böyle bir yapılanmaya sıcak bakmıyor.

- (Biden'la görüşme) Bugünkü gündemimizde Doğu Akdeniz hiç gündemimize gelmedi. Gelmediğine göre demek ki Biden'ın şu anda gündeminde değil.