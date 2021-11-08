Erdoğan: Ben ekonomistim, Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Batman'da düzenlediği Gençlerle Buluşma programında açıklamalarda bulundu, kendini ekonomist ilan etti.

"Bizim 'yap-işlet-devret' diye bir prensibimiz var. Pazarlığımızı yaparız, 15 sene, 20 sene belki daha fazla, bu şehir hastanesini yaparlar, işletirler ve bu yaptığımız anlaşmaya göre de 15 sene sonra, 20 sene sonra hastaneyi nereye bırakırlar, devlete bırakırlar ve bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz" diyen Erdoğan, "Bu aslında kaynak oluşturmanın yollarıdır. Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu ama bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" ifadesini kullandı.