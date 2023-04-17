Erdoğan: Bayramın ilk günü bir müjde paylaşacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
Bir süredir 'yatay mimari' söylemlerini tekrarlayan Erdoğan, Fikirtepe'deki projeye ilişkin, "Gönül bu projenin daha yatay bir mimariyle gerçekleştirilmesini ister ama insanlarımızı gönüllü bir şekilde ve bulundukları yerde dönüşüm sürecine dahil etmek için böyle bir yöntemle projeyi yürüttük" dedi.
Kentsel dönüşümde yeni bir 'müjde' açıklayacağını kaydeden Erdoğan, "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Deprem, bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar konutların hepsi sahiplerine teslim edilmiş olacak.
- Kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkardık.
- Fikirtepe'de yaşanan değişim 21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye yeterlidir. İstanbul'un en sorunlu bölgesini aldık en prestijli yeri haline getirdik. İşte Türkiye'yi de 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık.
- Kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya açgözlülüğe meydan vermemeliyiz.
- Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz.