Erdoğan: Bayramın ilk günü bir müjde paylaşacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Bir süredir 'yatay mimari' söylemlerini tekrarlayan Erdoğan, Fikirtepe'deki projeye ilişkin, "Gönül bu projenin daha yatay bir mimariyle gerçekleştirilmesini ister ama insanlarımızı gönüllü bir şekilde ve bulundukları yerde dönüşüm sürecine dahil etmek için böyle bir yöntemle projeyi yürüttük" dedi.

Kentsel dönüşümde yeni bir 'müjde' açıklayacağını kaydeden Erdoğan, "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: