Erdoğan: Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen depremzedeler için Üsküdar'da düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan "6 Şubat tarihinden bu yana geçen 70 günde seçim sürecine rağmen bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. İnşallah ilk sene 650 bin konutu teslim edilinceye kadar bölgeden asla ayrılamayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Dün Şanlıurfa ile birlikte 100 binin üzerinde deprem konutu ve köy evinin inşa sürecini başlatmış olduk. İnşallah ilk sene 319 bin olmak üzere toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız" dedi.

"Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Gidenleri geri getiremesek de bunun dışındaki tüm kayıplarımızı Allah'ın izniyle telafi etmekle kararlıyız. Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitse de biz onların izinden gitmeyeceğiz. Başkalarının makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız. Bizler zorluklarla beraber mutlaka bir kolaylığının da olduğuna iman eden, zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde gelen bir milletiz, bir ümmetiz. 14 milyon depremzede olmak üzere 85 milyonun vebalini omuzlarında taşıyan Cumhur İttifakıyız. İnşallah bu mesuliyeti en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız."