Erdoğan Bayraktar’ın itirafları sonrası savcılık kararını açıkladı

17-25 Aralık sürecinde hakkında birçok yolsuzluk iddiası ortaya çıkan isimlerden olan Erdoğan Bayraktar, yaptığı tüm işlerin dönemin Başbakanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde olduğunu söyleyerek istifa etmişti.

O döneme ilişkin yıllar sonra itirafta bulunan Erdoğan Bayraktar, “Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur. Benim dosyamda hırsızlık yok, görevi kötüye kullanma var. ‘Reis’, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” demişti.

Bayraktar, “Bağımsız bir savcı araştırsın, Yüce Divan’a gitmekten korkmam. 8 yıldır boğazımda bir düğüm var” ifadesini kullanmıştı.

Bayraktar’ın itirafı sonrası HKP’nin yaptığı suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Eylül’de dört Eski Bakan hakkında daha önceden soruşturma yapıldığı gerekçesiyle “Soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.