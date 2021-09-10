Erdoğan Bayraktar el yükseltti, Yüce Divan'ı işaret etti: 8 yıldır boğazımda bir düğüm var

17-25 Aralık itiraflarıyla gündem olan Erdoğan Bayraktar, '8 yıldır boğazımda bir düğüm var' dedi, Yüce Divan'a gitmekten korkmadığını söyledi.

Haber Merkezi

17-25 Aralık'ın kilit isimlerinden biri olan Erdoğan Bayraktar'ın dikkat çeken çıkışları sürüyor.

Kısa süre önce Erdoğan Bayraktar'la görüştüğünü dile getiren gazeteci Fikret Bila, Halk TV yayınında Bayraktar'ın açıklamalarını aktardı:

"Sayın Bayraktar iki nokta üzerinde duruyor. Birincisi; 'Benim para pulda işim yok. İmar işleri yapmışsam, yasaya aykırıysa mahkeme iptal eder' diyor. Yani 'ben rüşvet almadım. Para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Bu benim için çok önemli. Benim 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim bunu yutamıyorum, sindiremiyorum içime' diyor.

O nedenle bir tarafsız savcı istiyor. 'Mutlaka bu dosya incelensin, eğer gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam' diyor. Yani bunu bir onur meselesi haline getirdiğini ifade etti."

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