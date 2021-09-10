17-25 Aralık'ın kilit isimlerinden biri olan Erdoğan Bayraktar'ın dikkat çeken çıkışları sürüyor.
Kısa süre önce Erdoğan Bayraktar'la görüştüğünü dile getiren gazeteci Fikret Bila, Halk TV yayınında Bayraktar'ın açıklamalarını aktardı:
Erdoğan Bayraktar el yükseltti, Yüce Divan'ı işaret etti: 8 yıldır boğazımda bir düğüm var
17-25 Aralık itiraflarıyla gündem olan Erdoğan Bayraktar, '8 yıldır boğazımda bir düğüm var' dedi, Yüce Divan'a gitmekten korkmadığını söyledi.
Haber Merkezi
17-25 Aralık'ın kilit isimlerinden biri olan Erdoğan Bayraktar'ın dikkat çeken çıkışları sürüyor.
Kısa süre önce Erdoğan Bayraktar'la görüştüğünü dile getiren gazeteci Fikret Bila, Halk TV yayınında Bayraktar'ın açıklamalarını aktardı: