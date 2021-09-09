Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık itirafı: Tehdit etti...

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık itirafının ardından bu kez de Ahmet Davutoğlu konuştu.
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Davutoğlu, Zafer Çağlayan'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.
Davutoğlu şöyle konuştu:
"Dört bakanı çağırdım. 'Ben sizi suçlamam ama ben hukukçu değilim' dedim. 'Doğru olan komisyona gitmeden sizin yüce divana gitmeniz.' Orada da söyledim. Erdoğan Bayraktar'ın dosyası ve suçlaması farklı. Bir bakan arkadaş söz aldı, hepsi kendilerini savundular. 'Bu konular konuşulursa çok farklı isimler de devreye girer' gibi üstü örtülü tehdit ettiler."
Küçükkaya'nın bunu söyleyen bakan hangisiydi sorusuna Davutoğlu'ndan "Zafer Çağlayan" yanıtı geldi.
Erdoğan itirafı
Davutoğlu, Erdoğan Bayraktar'ın Erdoğan itirafına ilişkin ise şunları söyledi: