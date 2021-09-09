Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık itirafı: Tehdit etti...

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık itirafının ardından bu kez de Ahmet Davutoğlu konuştu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Davutoğlu, Zafer Çağlayan'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Dört bakanı çağırdım. 'Ben sizi suçlamam ama ben hukukçu değilim' dedim. 'Doğru olan komisyona gitmeden sizin yüce divana gitmeniz.' Orada da söyledim. Erdoğan Bayraktar'ın dosyası ve suçlaması farklı. Bir bakan arkadaş söz aldı, hepsi kendilerini savundular. 'Bu konular konuşulursa çok farklı isimler de devreye girer' gibi üstü örtülü tehdit ettiler."

Küçükkaya'nın bunu söyleyen bakan hangisiydi sorusuna Davutoğlu'ndan "Zafer Çağlayan" yanıtı geldi.

Erdoğan itirafı

Davutoğlu, Erdoğan Bayraktar'ın Erdoğan itirafına ilişkin ise şunları söyledi:

"'Eğer bir rüşvet aldıysanız yanıma yaklaşamazsınız' dedim. Erdoğan Bayraktar 'benim durumum farklı' dedi. Kişiye özel imar düzenlemesi nedeniyle görevi kötüye kullanma. O da bunları Erdoğan'dan talimatla yaptığını açıklamıştı.

20 Aralık günü ön görüşmeyi yaptım. 21 Aralık Pazar günü 4'ünü çağırdım. Geceye kadar görüştük. Siz kendi iradenizle Yüce Divan'a giderseniz doğru olur dedik. Giderseniz ve aklanırsanız bu konu kapanır dedim. Ama gitmezseniz torunlarınıza kadar bu mesele gider dedim."