Erdoğan Bayraktar'dan ilginç paylaşım

Erdoğan Bayraktar Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Bayraktar 'Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez...' dedi.

Haber Merkezi

17-25 Aralık sürecinde Erdoğan'a tepki göstererek görevinden istifa eden eski bakan Erdoğan Bayraktar "Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur, tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım..." sözleriyle gündeme gelmişti. 

Bayraktar bugün ise "Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez..." paylaşımıyla dikkat çekti. Bayraktar'ın neye gönderme yaptığı anlaşılamadı.

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