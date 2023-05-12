AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı montaj ve kasetlerden sorumlu tuttuğu paylaşımlarına yanıt verdi.

Erdoğan "Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan. Ben de kalkıp Türkiye'deki seçimleri ABD, İngiltere yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların hepsinin ruhlarını okudum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Meral Hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür.

Kandil'i bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür.

Bay bay Kemal, Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Ben de kalkıp Türkiye'deki seçimleri ABD, İngiltere yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların hepsinin ruhlarını okudum."