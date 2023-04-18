Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında ilk mitingini Afyon'da gerçekleştirdi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor" dedi.

"Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız" diyen Erdoğan, "Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor" şeklinde konuştu.

'Yanımızda olan Bebecan şimdi atıyor tutuyor'

Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu kardeşiniz başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanıyla görüşme yapıyoruz. Yanımda şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı. O zaman ekonomiyle ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik. IMF’in başkanına dedim ki; adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye’yi yönetemezsiniz. Türkiye’yi ben yönetirim ben! Yanımızda olan kimdi; ‘Bebecan’… Şimdi atıyor tutuyor. Vah zavallı!" dedi.

'Bay bay Kemal iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor'

Erdoğan'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Türkiye Yüzyılı'na giden yolu başlatıyoruz. Büyük Zafer'den Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu kutlu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.

Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında Büyük Taarruz'un 100. yılında sizlerle buluşmuştuk. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyon'dan başlatıyoruz.

Tek parti faşizmini atan ilk adımı milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasiyle aştık. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığın tescili mahiyetindeki çabaları yavaş yavaş yürüttük.

Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi birde emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldın mı, laf... Bay bay Kemal şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

'Bay bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin'

Başbakan olduğumda Davos'ta yanımdaki birisi daha vardı, ekonomiyle ilgileniyordu, ona o görevi vermiştik. IMF başkanına dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz bizden taksitleri alıyor musunuz? Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi alamazsınız, Türkiye'yi ben yönetirim. Yanımızda bebecan vardı. 2013 yılında tüm ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. Bay bay Kemal'in adamları otellerde görüşmeler yaptılar, dediler ki IMF'den para almanız lazım dediler. Almadık. 2013'den sonra IMF'le ilişkimiz yok. Merkez Bankamızın o zamanki rezervi 27 buçuk milyar dolar.

15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp belediye başkanının evine giderken biz halkımızla beraberdik. Faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin musluklarını biz kestik. Savunma Sanaayinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Ama bu CHP logosu masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. İHA'mız-SİHA'mız, Kızılelma'mız var. Hepsi de şu anda TCG Anadolu'nun güvertesinde. Biz yaparız. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

Bizim kime secde ettiğimizi, kime direnişimizle diz çöktürdüğümüzü anlatsınlar. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğilir secdeye varırız. Bay bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de seccadeyi de kıbleyi de Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 1 metre karelik başörtüsü dediğin başörtüsünü de biliriz."