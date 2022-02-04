Erdoğan-Barzani görüşmesinin içeriği belli oldu: Doğalgaz

Geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. Buluşmanın, TSK'nın sınır ötesi hava saldırıları ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki bazı yerleşkeleri bombalamasının hemen ertesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, buluşmanın içeriği belli oldu.

Ukrayna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Başkan Barzani ile ilgili yaptığı görüşmeye dair de bilgiler verdi. Gazetecilere verdiği bilgide Neçirvan Barzani ile Irak doğalgazına dair konuştuklarını belirten Erdoğan, "Neçirvan Barzani, Irak'ın kuzeyinde de olsa biz onunla Irak'ın merkezini de konuşabiliriz ve konuştuk. Neçirvan Barzani'yle olan dostluğumuz bizim çok çok farklıdır ve aramızdaki hukuk ileri derecededir. O da bu konuda elinden geleni yapacağını, döner dönmez merkezi yönetimle olsun, ilgililerle olsun konuyu görüşeceğini söyledi. İnşallah Irak doğal gazıyla ilgili de anlaşmalarımızı yapıp oradan kazan-kazan esasına göre hem onlar kazanacak hem de biz kazanmış olacağız" dedi.