HDP Erbil Temsilciliği'nden Mahmur, Şengal ve Derik'e yapılan operasyona tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları Mahmur Kampı ile Karaçoh Dağı, Şengal ve Rojava’nın Derik ilçesi kırsalını eş zamanlı bombalamıştı.

Düzenlenen operasyon sonrası Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği, dün düzenlediği basın toplantısında Mahmur, Şengal ve Derik’te düzenlenen bombardımanları kınadı.

Rudaw'da yer alan habere göre, HDP Temsilciliği adına konuşan Kerim Veysi, “DAİŞ çeteleri Erdoğan’ın ve Türk devletinin yardımıyla Heseke ve Rojava’da kontrolü ele geçirmek için plan yapmıştı. Fakat savaşçılar bu planı boşa çıkardı. DAİŞ çetelerinin yaşadığı bu yenilgiden dolayı Türk devleti Mahmur, Şengal ve Rojava’ya yönelik saldırılar düzenledi” ifadesini kullandı.

NATO’ya ve Avrupa Birliği ülkelerine bombardımanlara karşı çıkma ve durdurma çağrısında bulunan Kerim Veysi, “Türk devleti Irak ve Kürdistan Bölgesinin egemenlik haklarını ihlal ediyor. Binlerce göçmenin yaşadığı Mexmur kampına yönelik düzenlediği saldırılardan da anlaşılacağı üzere Türk devleti hiçbir sınırı tanımıyor” dedi.

Veysi konuşmasının devamında “Şimdiye dek Kürdistan Bölgesi hükümeti saldırılara karşı herhangi bir tepki geliştirmemiştir. Umut ediyoruz ki Kürdistan Bölgesi Başkanı, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Kürt halkının DAİŞ çeteleri karşısındaki başarılarını dile getirmiştir” diye konuştu.