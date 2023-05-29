Erdoğan 'balkon konuşması' gerçekleştirdi: 'Kimseye kırgın, öfkeli değiliz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bizlere verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, öfkeli değiliz" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'balkon konuşması' gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan çıktı.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı.
- Sizler Cumhur İttifakı'nı bu yolda yalnız bırakmadınız. Gece gündüz demeden yürüdük ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz.
- İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etmeye devam ediyoruz.
'85 milyonun tamamı kazanmıştır'
- Seçimin gayriresmi sonuçlarına göre milletimiz cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına bizlere vermiştir.
- Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden kullanmış olursa olsun yurtiçinde ve yurt dışında iradesine sahip çıkan her vatandaşıma teşekkür ediyorum.
- Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleri ile milletimizin kendisidir. Kazanan demokrasimizdir. Hatırlarsanız biz her fırsatta kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. 85 milyonun tamamı kazanmıştır.
'Kimseye kırgın öfkeli değiliz'
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Milletimizin bizlere verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, öfkeli değiliz.
- Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında bütünleşme vaktidir.
- Biz bu çağrıyı tüm kalbimizle yapıyoruz. Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyordur.
'Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane kiralık vekil verdi'
- Ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var.
- 2018'de CHP'nin milletvekili sayısı 146 idi. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var.
- Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı 129'a düştü.
- 146'dan 129'a. Hangisi büyük? Herhalde 129 büyüktür diyemezseniz. 146'dan 129'a bu vekil sayısını düşürene de 'haydi' diyemezseniz.
'Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın'
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Kandil'dekileri arkaya alıp bir video çekebilirsiniz ama bu millet yutmuyor yutmadı da.
- Ne diyordu? Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız bana oy verecekseniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü benim milletim iyi biliyor, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo'dur.
- Adaletin egemen olduğu Türkiye'de, sen 51 kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir.7
Menderes, Özal, Erbakan ve Türkeş'i andı
- Rahmetli Menderes'in 'Yeter söz milletindir' diyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığı 1950'den beri yaşadığımız tüm badirelerin gerisinde hep Türkiye'nin bu gücünün zayıflatılması vardır.
- Darbeler bunun için yapılmıştır, muhtıralar bunun için verilmiş, koalisyonlar bunun için kurulmuş, bunun için yıkılmıştır.
- Sahip olduğumuz muazzam ekonomik potansiyelin hayata geçmesi hep bunun için engellenmiştir. Ülkemizin doğusundaki, güneyindeki, kuzeyindeki, batısındaki güç ve etki alanlarının üzeri hep bunun için örtülmüştür.
- Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içide bunu yıllarca boğanların korkusu bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nın bir gün geleceğidir. Bugün işte o gündür.
- Bugün rahmetli Menderes'in uğruna canını verdiği demokrasi ve kalkınma hamlelelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Rahmetli Özal'ın son nefesine kadar peşinde koştuğu büyük Türkiye hayalinin başlama günüdür. Rahmetli Erbakan'dan, rahmetli Türkeş'e mücadelelerin gayesine ulaşma günüdür.
- 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize yaptığımız hizmetlerin üzerine Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini verme günüdür. Bunu sizlerle yaptık.
'Alman, Fransız, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı?'
- Bugün hem kendi vatandaşlarımızın hem de kendi geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür.
- İşte sandıklar kapandı telefon zincirleri akmaya başladı. Körfez'den İngiltere'ye ve Rusya'ya kadar, hepsi tebriklerini bildirdiler, yarın da yine bu tebriklerin devam edeceğini görüyoruz.
- Son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynanan oyunlar sırtına saplanan hançerler, ayağına takılan tüm çelmeler işte bugünü engellemek içindir.
- Alman, Fransız, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Bu kapakları yazmadılar mı? İşte onlar da kaybettiler.
- Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz. Terör örgütlerinden sapkın akımlara karşımıza dikildiklerini gördünüz. Buna rağmen ne oldu? Hamdolsun başaramadılar. İnşallah bunda sonra da başaramayacaklar.
- Bu millet mayasının ne kadar sağlam, basiretinin, ferasetinin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığı her badirede tekrar tekrar ispatlamıştır.
- Bundan dolayıdır ki, Türk milletinin asla zafiyetini yakalama, bulma gibi gayretin içerisine girenler yine kaybedeceklerdir. Sadece şu son seçimler boyunca şahit olduklarımız bile milletimizin onurlu duruşunu göstermiştir. Milletimizle aramızdaki muhabbet köprüsü böylesine güçlü olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele, çözemeyeceğimiz sorun yoktur.
- Şimdi Rabbime beni böyle bir milletin evladı olarak dünyaya getirdiği için hamd ediyorum.
'Faiz indirildi, enflasyon da inecek'
- Başbakanlığım döneminde faizi 4,6'ya, enflasyonu 6,2'ye indirerek ispatlayan biz değil miydik? Biz bu işi yaşadık, yaptık ama bunların böyle bir derdi var mı? Bunlarla laf ola beri gele.
- Yaparsak yine biz yaparız. Şu anda faiz 8,5'a indirildi ve enflasyon da inecek. Onlar bizimle yarışamaz.
'Onlar IMF'nin kapısında nöbet tutarlar'
- Onlar IMF'nin kapısında nöbet tutarlar. Bizler Davos'tan kopuşumuzu nasıl başlatmıştık biliyor musunuz?
- Davos'ta şu anda Babacan yanımdaydı o zaman. Ve Davos'ta IMF başkanı ile görüşüyoruz. O zaman bizim 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz var.
- Başkana dedim ki, 'Sen taksitlerini alıyor musun, dolayısıyla Türkiye'nin siyasi kaderine sen müdahale edemezsin. Türkiye'nin başbakanı benim, sen sadece taksitlerini alacaksın'.
- 2013'te son taksidi ödedik, ondan sonra IMF ile ilişkimiz bitti.
- Bu CHP ne diyordu hala IMF'den borç almamız lazım. O sizin işinizdir, bizim değil. O gün bugün 10 sene geçti. Biz IMF'den borç almadık.
- O zaman da Merkez Bankası 27,5 milyar dolar döviz rezerviydi. Bunlar İngiltere'ye gidip 3 milyar dolar getirecekmiş. Onlar sana delikli kuruş vermez, tefeci kime para vereceğini çok iyi bilir. Tefeciden para isteyenin akıbeti sandıklarda ortaya çıktı.
'Yatırım ve istihdam odaklı üretim ekonomisi tasarlıyoruz'
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Biz şimdi yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Güven ve istikrar, bu iki kavram çok önemli. Siyasette arkadaşlarımla hep bunu konuştum. GÜüçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz.
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Sanayi, enerji her alanda giderek artan üretim gücümüzün sağladığı imkanlar herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz.
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1 ay süreyle ücretsiz olarak doğalgazı vatandaşlarımıza verdik mi? 1 yıl boyunca da 25 metre küp doğalgazı biz Cumhurbaşkanlığının hediyesi olarak vatandaşlarımıza verme kararını açıkladık mı?
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Şimdi Gabar'da petrol çıktı. Yatarak çıkmadı. Çalışarak çıktı. Daha önce orada Bay Bay Kemal'in dirsek temasında olduğu teröristlerin oralarda beton dökmeleri sebebiyle petrol çıkartamıyorduk ama şimdi çıkardık. Bununla birlikte küresel gelişmelerin bozduğu dengeler yeniden kuruluyor.