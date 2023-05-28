YSK Başkanı Yener: Geçici sonuçlara göre Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerinin geçici sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.
Yener "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür" dedi.
YSK Başkanı Yener "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür" ifadesini kullandı.