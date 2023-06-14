Erdoğan bakanlarını topluyor: Gündem ekonomi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek.

En son 6 Haziran Salı günü toplanan "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi" yeni toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Memur ve emekli zammı, Temmuz ayı asgari ücret ara zammı gibi ekonomiyi ilgilendiren başlıklar ön plana çıkarken, enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Beştepe'de yapılacak toplantı sonrası Erdoğan'ın alınan kararları canlı yayında duyurması bekleniyor.