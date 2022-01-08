Erdoğan Bahçeli'nin sözlerine sessiz kalmıştı: 'Numan Kurtulmuş’un Erdoğan nezdinde değeri yok'

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, Bahçeli'nin AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u hedef alan sözlerini değerlendirdi.

"Numan Kurtulmuş’un Bahçeli kadar değeri yok Erdoğan nezdinde" diyen Zeyrek, "Erdoğan için Bahçeli yaşamsal bir siyasi aktör. Tayyip Erdoğan için Bahçeli yaşamsal siyasi bir aktör. Cumhur İttifakı açısında da Bahçeli Tayyip Erdoğan açısından vazgeçilmez" ifadesini kullandı.

Bahçeli ne demişti?

Numan Kurtulmuş'un İBB'ye yönelik teftiş açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, "TSK’nın içerisinde bazı FETÖ’cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK’ya tavrını mı ortaya koyar” sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen, dönemin Genelkurmay Başkanı’nı, bugünün Milli Savunma Bakanı’nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?" demişti.