Bahçeli’den Numan Kurtulmuş’a: Senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'terör teftişi'ne değinerek, "Teröristlerin işe girdiği rapor formatına bağlandıktan sonra İBB Başkanı’nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır" görüşünü savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Ortaçağ zihniyeti" açıklamalarına gönderme yapan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın aziz milletimizden derhal özür, Allah’tan da af dilemesini bekliyoruz." dedi.

Bahçeli konuşmasında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve AKP'li Numan Kurtulmuş'u eleştirdi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, "Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir" sözlerine değinen Bahçeli, “ Özel teftişten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen, sürecin İmamoğlu’nun tabi adaylığını güçlendirdiğini ifade eden, bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum; siyasete devam etmek için CHP’de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV ekranlarında mı arıyorsun?” ifadesini kullandı.

Numan Kurtulmuş'un İBB'ye yönelik teftiş açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, "TSK’nın içerisinde bazı FETÖ’cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK’ya tavrını mı ortaya koyar” sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen, dönemin Genelkurmay Başkanı’nı, bugünün Milli Savunma Bakanı’nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?" diye konuştu.

Bahçeli "Partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacak" uyarısını yaptı.