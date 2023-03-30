Erdoğan, BAE Devlet Başkanı bin Zayid ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan'ın "Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür ettiği" aktarılan açıklamada görüşmede karşılıklı olarak ramazan ayının kutlandığı ifade edildi.