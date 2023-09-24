Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrine ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın Zengezur Koridoru'na dair mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda "Karabağ Azerbaycan'ındır. Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz" demişti.