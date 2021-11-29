Erdoğan Ayancık’ta konuştu: ‘Felaket tellallarına kulak asmayın, devlete güvenin...’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık'ta köprü açılışına gönderdiği video mesajda “millete vermiş oldukları sözleri tuttuklarını” öne sürerek, uzunluğu 110 metreyi bulan köprüyü ‘rekor sürede’ tamamladıklarını, benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika’dan ‘çok daha hızlı’ olduklarını iddia etti.

Öte yandan Sinop’ta yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan AKP’li Cumhurbaşkanı, “son 19 yılda millete verdikleri tüm sözleri tuttuklarını ve bundan sonra da insanlara mahcup olmayacaklarını” söyledi.

Başkalarını da suçlamayı ihmal etmeyen Erdoğan, kimilerinin ise “ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaptıklarını" öne sürdü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır hale getirdik".

- Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk".

- “Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla Aralık ve Mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz".

- "Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken, biz Sinop'la beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz".

- "Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan, hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum".