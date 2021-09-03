Erdoğan: Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkeyiz

Erdoğan 'Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkeyiz. 'İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız' diye konuştu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "20 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Şimdi bu sayı bin 500'lere dayandı.
  • Ortlama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık.
  • Öğretmen başında düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 16, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında.
  • Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında.
  • Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.
  • Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.
  • Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor.
  • Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz.
  • Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız."

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