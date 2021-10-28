Erdoğan: Avrupa'da Amerika'da raflar boş, bizde bolluk bereket devam ediyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu.

"İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır" diyen Erdoğan, "Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız millet bahçesinin hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, ekonomik krize ve tedarik sorununa dair de konuşurken, "Şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar" dedi.