Erdoğan, askeri okul töreninde: Nihai mesajı 2023'te vereceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Orduyu tarihi misyonundan uzaklaştırmak için oyunlar sergilendi. Bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddine değildir.
- Artık İHA'larımı, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var, kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor.
- Vesayetten darbeye her yolu denediler netice alamadılar, bundan sonra da başaramayacaklar.
- 15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz.