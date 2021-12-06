'Erdoğan asgari ücretin 4 binin altına inmemesini istiyor'

Döviz krizi, enflasyon ve işsizlikle birlikte artan yoksullaşma ülkenin ilk gündem maddesi. AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) son toplantısında da gündem, asgari ücretti.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda 'asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği' öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos 2020'de açıkladığı 'doğalgaz müjdesinin' üzerinden geçen süre zarfında, elektrik, akaryakıt ve doğalgaza toplam 35 kez zam yapıldı. Yalnızca elektrikte, 2018'den bu yana faturalar yüzde 122 civarında zamlandı.

Yoksulluk sınırı, DİSK ve TÜRK-İş'in verilerine göre 10 bin liranın üzerine çıktı.