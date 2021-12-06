TÜİK 'yüzde 20 diyor' ama... İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50,18 arttı!

İstanbul Planlama Ajansı, "İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda %50,18 arttı" açıklamasında bulundu.

"Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı" denilen açıklamada, "Yıllık artışların hesaplandığı piyasa araştırması için 321 maddeyi içeren ürün sepetine ait fiyatlar 3.000 noktadan toplanmıştır. Ürün ağırlıkları İstanbul İstatistik Ofisimiz tarafından 2020 yılında 1.600 hane ile gerçekleştirilen yaşam maliyeti araştırmasından alınmıştır" ifadesi kullanıldı.