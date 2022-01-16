Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk’u ziyaret edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Arnavutluk'un Laç şehrinde Türkiye tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine ve TİKA'nın Tiran'da restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışına katılacak.

Erdoğan'ın cami açılışından sonra Arnavutluk Meclisi'ne hitap edeceği belirtilen açıklamada "İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak olan görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak" denildi.