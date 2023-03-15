AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Erdoğan karşıladı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
soL - Adıyaman/Maraş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan Ankara'da Aliyev ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşme Beştepe'de basına kapalı yapıldı.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Erdoğan karşıladı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.