Erdoğan Ankara'da Aliyev ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşme Beştepe'de basına kapalı yapıldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Erdoğan karşıladı. 

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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