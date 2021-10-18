Erdoğan Angola'da konuştu: 2021’de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük

Türkiye-Angola İş Forumu'da konuşma yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Angola işbirliği vesilesiyle aranızda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı Angolalı tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz" sözlerini kullanan Erdoğan, "Salgının zirvesi 2021’de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük" şeklinde konuştu.

Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Angola arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gündeme alındığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile aldığımız kararların, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Siyasetçinin görevi ticaretten savunmaya, turizmden kültüre ve tarıma kadar her alanda ilişkilerin tümüyle önündeki engelleri kaldırmaktır" dedi.

Erdoğan ayrıca "G20 üyesi Türkiye ile Angola’nın ilişkilerini geliştirmekte bu kadar geç kalması üzücüdür" dedi.