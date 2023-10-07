Erdoğan AKP'nin kongresinde konuştu: 'İsrail'de tüm tarafları itidale davet ediyoruz'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katıldı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede yapacağı konuşma öncesi, salonun dışında bekleyen partilere hitap eden Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimler ve Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda konuştu.

"Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz" diyen Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sınır içinde ve sınır dışında yürüttüğü operasyonların devam edeceğine işaret etti.

Erdoğan, sonrasında kongrenin gerçekleştirildiği salona geçti. Erdoğan, burada partisinin yeni dönemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız.

İsrail'deki hadiseler ışığında tüm tarafları itidale davet ediyoruz. Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Karadeniz'e bölgede akan kanın durması öncelikli gündemimizdir. Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz."