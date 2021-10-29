Erdoğan, AKM açılışında Gezi'yi hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), açılış törenine katıdı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlarla birlikte kurdeleyi kesti.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katıldı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da törende hazır bulundu.
Açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy salona ilişkin bilgiler verdi. Ersoy'un ardından kürsüye Erdoğan çıktı. Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle: