Erdoğan, AKM açılışında Gezi'yi hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), açılış törenine katıdı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlarla birlikte kurdeleyi kesti.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da törende hazır bulundu.

Açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy salona ilişkin bilgiler verdi. Ersoy'un ardından kürsüye Erdoğan çıktı. Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"AKM binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz biliyorsunuz. Halbuki biz çok daha esteteğini, kullanışlısını yapacağımızı söylüyorduk. Buna rağmen mesele kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma için kullanıldığını gördük.

Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık.

Gezi'yi hedef aldı: Eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının belirgin şekilde görüldüğü yer

Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir. Biz bunun benzerini biliyorsunuz Harbiye'de de yaşadık. 'Yapmayacaklar, burada sadece oyalıyorlar'. Bunları söylediler. Biz adeta yerin dibine girercesine Harbiye'deki kongre merkezini de yaptık ve İstanbul'a kazandırdık.

AKM tartışmalarında da sözümüzü eserlerimiz ve hizmetlerimizle söyledik. Biz 1994 yılından beri bu şehir için neler yapmadık ki. Haliç'i temizleyip yeniden halkımızın hizmetine sunduk, tünelleri, köprüler, metroları, otoyollarıyla güçlü bir ulaşım altyapısı kurduk.

Artık karşımızda çehresi değişmiş, imkanları değişmiş, hedefleri büyümüş bir İstanbul vardır. Artık her alanda dünyanın en gelişmiş şehirleriyle yarışan ve çoğunu da geride bırakan bir İstanbul'a sahibiz.

Açılış Sinan Operası'yla yapıldı

Bugün işte bu eserle Hasan Uçarsu beyefendinin bestelediği Koca Sinan Operası'yla resmi açılışı yapıyoruz. Mimar Sinan'ı böyle bir eserle anmamızı, ecdadımıza ve tarihime vefa borcumuzun gereği olarak görüyorum. Mimar Sinan'ın eserleri sadece taştan, topraktan, ahşaptan ibaret yapılar değildir.

Biraz sonra dünya prömiyerini beraberce izleyeceğimiz Koca Sinan Operası hem AKM'nin, hem de Beyoğlu Kültür Festivali'nin açılış programıdır. Beyoğlu'nun sahip olduğu değerlerin önemli bir bölümü bu festivalin kapsamında yer almaktadır. bugünden itibaren 5 gün boyunca 40'ı kapalı ve 24'ü açık olmak üzere 64 farklı noktada yürütülecek sergi, konser, atölye çalışması gibi etkinliklere gençlerimiz başta olmak üzere herkesi davet ediyoruz."