Erdoğan Ailesi dava açmıştı: soL’un 'Man Adası' haberine ceza!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgelerinin tartışma konusu olması sonrası konunun gündeme geldiği günden bu yana hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan cephesinden yapılan açıklamalar ve CHP’nin sürece ilişkin hazırladığı belgeselinin merkezinde olduğu ‘Man Adası davası neydi, nasıl kapatıldı?’ başlıklı haberimize gelen erişim engeli sonrası şimdi de 'manevi tazminat' kararı verildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Erdoğan, Erdoğan’ın eniştesi Ziya İlgen, Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve Erdoğan’ın dünürü Osman Ketenci’nin şikayetiyle açılan davada, haberin “karalama” amacıyla yapıldığı iddiasında bulunuldu, “haksız ithamlarda bulunulduğu” ve Erdoğan’ın “itibarının zedelendiği” öne sürüldü.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu iddiaları gerekçe göstererek soL’a toplam 48 bin liralık bir 'manevi tazminat' cezası kesti.

Oysa daha geçtiğimiz Nisan ayında Yargıtay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Man Adası açıklamaları dolayısıyla verilen 3 tazminat cezasını iptal etmişti.

Yargıtay, söz konusu kararında “Dava konusu konuşmasında doğrudan davacının ve yakınları olan diğer davacıların şahsını hedef almamış, konuşmasını esasen davacı Cumhurbaşkanı’nın siyasi kimliğine yöneltmiştir. Yapılan tartışmada kamu yararı bulunmaktadır” denilmişti.