Kılıçdaroğlu’nun iddialarından 3 ay sonra Man Adası’ndaki şirket kapanmış

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemindeki özel kalem müdürü olan Turhan Çömez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın yakınlarının 18 milyon dolar para transferi yaptığını açıklamasından 3 ay sonra Man Adası’ndaki söz konusu şirketin kapandığını açıkladı. Man adasına giderek şirketin daha önce bulunduğu binanın önünde konuşan Çömez, "Böylesine önemli para transferlerinin gerçekleşmiş olduğu bu şirket Kılıçdaroğlu’nun iddialarından üç ay sonra neden kapandı” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi ve eniştesi tarafından Man Adası’ndaki Bellway Limited şirketi aracılığıyla 18 milyon dolar para transferi olduğunu 2017 yılında açıklamış, belgeleri paylaşmıştı. Erdoğan daha sonra Kılıçdaroğlu hakkında bu iddiayla ilgili tazminat davası açmış ve davayı kaybetmişti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik mahkemeye banka dekontu sunmuş, MASAK raporu da belgelerin doğruluğunu ortaya koymuştu. Yargıtay, Erdoğan’ın kaybettiği bu davada, “Davalı yanca dayanılan belgelerin sahteliği hususunda da herhangi bir tespit bulunmamaktadır” demişti.

‘Üç ay sonra neden kapandı?’

Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemindeki özel kalem müdürü ve doktoru Turhan Çömez, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Victoria Street’teki Jubilee Buildings önünde konuştu. Çömez, "Fakat öğrendik ki bu şirket Kılıçdaroğlu'nun iddialarından 3 ay sonra kapanmış, artık yok. Adanın tam merkezinde bulunan bu binanın içindeki şirket artık yok. Soru şu, böylesine önemli para transferlerinin gerçekleşmiş olduğu bu şirket Kılıçdaroğlu’nun iddialarından üç ay sonra neden kapandı?” diye sordu.

Çömez konuya dair şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası belgeleriyle ilgili açıklamalarının ardından bu iddialar üzerine adayı tanımak ve varsa bilgiye ulaşmak için geldim. Ada İngiltere’nin kuzeybatısında İrlanda ile İngiltere arasında ada. Zenginlerin ilgi gösterdiği yer. Burasının en temel özelliği, vergiden muaf birçok iş yapabilme imkanı ve burada iş yapan kişilere oturum ve pasaport verilmesi. Dünya zenginlerinin ve siyasetçilerinin ilgi odağı haline gelmiş. Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla ilgili şirketin adresine de gittim. Şirket Kılıçdaroğlu’nun iddiasından sonra faaliyetini durdurmuş. Şirketin daha çok emlak işleriyle ilgili olduğu yazılı kayıtlarında.” (ANKA)