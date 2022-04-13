Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, daha önce tazminat kararına hükmedilen Man Adası davalarının Yargıtay tarafından bozulduğunu duyurdu. Çelik, "Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık" dedi.

Avukat Celal Çelik'in sosyal medyadaki paylaşımında, "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz! Sözümüz söz!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları’nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini söylemişti.

Bunun üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner avukatları aracılığı ile mahkemeye başvurarak 1 milyon 500 bin TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Anadolu 20’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz 2018 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. İstinaf Mahkemesi’nin ‘usulen bozma’ kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

Daha önce de 197 bin lira ceza

Öte yandan, geçtiğimiz salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplamda 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.

Yeniden görülen Man Adası davasında da 142 bin lira tazminat ödemesine karar verilmişti.