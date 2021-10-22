Erdoğan: Afrika'ya 6 milyar dolar yatırım yaptık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu.

Türkiye'nin ürettiği savunma sanayii ürünleri Afrika halklarının sınır güvenliğine ve terörle mücadeleye büyük katkı sağladığını söyleyen Erdoğan "Bugün Afrika'da havalimanlarından limanlara, kamu binalarından yollara birçok yatırımın altında Türk müteahhidin imzası var. Türk iş iş insanları toplam değeri 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi üstlendiler" dedi.

Erdoğan "Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda" açıklamasında bulundu.