Benzin 11 TL'ye çıkacak iddiası!

Akaryakıt bayilerinin çatı örgütü olan, son zamların sebeplerini açıkladı.

Akaryakıt fiyatları son olarak geçtiğimiz günlerde yeniden zamlandı. Zamlar öncesi akaryakıt istasyonlarındaki benzin kuyrukları araç sahiplerinin zor durumunda olduğunu ortaya koydu.

Motorin fiyatları zamlarla benzin fiyatlarını geçerken son olarak LPG otogaz fiyatlarına zam geldi. Akaryakıtta ÖTV alanının sıfırlanmasıyla zamlar pompa satış fiyatlarına yansıdı.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, Eşel Mobil Sistemi’ne dikkat çekerek, devletin EMS’yi geliştirmemesi halinde akaryakıt fiyatlarında, benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına dikkati çeken Aktaş, “Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demektir.” diye konuştu.

Akaryakıtta zam o günkü döviz kuruyla belirleniyor

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, “Zamlara ne biz ne de istasyonlar karar veriyor. Akaryakıt istasyonlarının değişmeyen cüzi bir kâr marjı bulunuyor. Fiyatlar MED PLATT Genova/Lavera piyasasında günlük açıklanan işlenmiş ürün fiyatları ile o günkü döviz kuruna göre belirleniyor. Rafineri satış fiyatlarına vergi eklenmesinden sonra ise depo satış fiyatları oluşuyor ve böylece vatandaşa sunulan akaryakıtın fiyatları ortaya çıkıyor.” dedi.