Akaryakıta zam geldi, arabasını satıp at aldı: 'Ne vergisi var ne pulu var!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Tufanpaşa mahallesinde oturan 38 yaşındaki Emrah Şahin, 1993 model Renault Toros marka aracını son gelen zamlardan sonra akaryakıt almakta zorlandığı için 18 bin TL’ye sattı.

Üç gün önce 1000 TL’ye at satın alan Şahin, "Benzine mazota zam geldiğinden dolayı her işimi atımla görüyorum. Ben bunun (akaryakıt fiyatının) düşmesini istiyorum. Bu zam nereye kadar gidecek? Atımın ne vergisi ne pulu ne muayenesi var. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Arkadaşının at aldığını gören Tekin Alasırt ise, "Artık ben de alacağım. Adam 1 kilo arpa alıyor 3 lira, 3 liraya akşama kadar geziyor. Benim arabaya 1 litre gaz alsam zaten benim araba 1 kilometre gitmiyor. Yani gaz alacağım ama ne ile alacağım?" dedi. (ANKA)