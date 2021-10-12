Erdoğan: Afganistan çalışma grubu oluşturulsun, başkanlığına talibiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldığı Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Afganistan konusunda bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi ve şöyle dedi:

Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopotilik hakikat ile karşı karşıyayız. Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir.

Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz.

Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor.

Kabil Havalimanı'nda terör saldırısında ve Kabil'de yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir.

Afganistan'daki gelişmeler göç riskini artırıyor. Ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz.

Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.

G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.