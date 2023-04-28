Erdoğan Adana'daki köprü açılışına uzaktan katıldı: 'Birileri varsın yolları mı yiyeceğiz desin'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlenen "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni"ne uzaktan video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

Törene uzaktan bağlanan Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer aldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Adanalı kardeşlerimiz için 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz.

- (Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak.

- Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz.

- Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor."