Erdoğan: Adam kendine göre öyle güzel taktik yapıyor ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken, "Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle güzel taktik yapıyor ki, saat 22.00'de ben televizyona çıkacağım, o da 22.00'de kendisine ait bir Youtube'u var, oradan millete sesleniyor, güya cumhurbaşkanını susturacak" dedi.

Erdoğan, kendisine "seviyesine inme" diye seslenilmesi üzerine "Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim" dedi.