Erdoğan, ABD’ye gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19- 22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edecekler ve 20 Eylül günü, New York’ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacaklardır” denildi.
Açıklamada, Erdoğan’ın ziyaret kapsamında katılacağı programlar şöyle sıralandı: